«Зеркальный» блеск новых дорог в Симферополе связан с составом асфальтобетонной смеси

После ремонта некоторые дороги на улицах Симферополя приобретают "зеркальный" эффект Фото: Архив "КП"

В 2021 году в Симферополе ремонтируется рекордное количество улиц - более 70. Кроме того, все работы ведутся в соответствии с заданным графиком и даже с опережением. Большая часть всех работ выполняется строителями трассы «Таврида» – компанией «ВАД».

Можно заметить, что на некоторых улицах после ремонта асфальтобетон приобретает «зеркальный» блеск. С чем это связано, объяснил в интервью Крыминформу Андрей Волков - главный технолог строительного управления АО «ВАД» по РК.

- На улице Киевской и проспекте Победы ввиду того, что это достаточно напряженные улицы в составе улично-дорожной сети Симферополя, асфальтобетонные смеси запроектированы с добавлением специальных волокон и на очень хорошем битумном вяжущем. Битумное вяжущее подобрано под преобладающие температуры в режиме эксплуатации сети автомобильных дорог города, чтобы предотвратить образование пластических деформаций. Ну а ввиду того, что в составе смеси содержатся волокна, содержание битумного вяжущего выше, чем в обычной смеси, - цитирует СМИ Волкова.

По его словам, пока ремонт свежий, а движение по улицам не восстановлено, битумная пленка до конца с поверхности каменного материала еще не сошла. Поэтому некоторое время асфальтобетон будет иметь такое отражающее покрытие. Уточняется, что подобный эффект никак не влияет на безопасность на дороге, сцепление колес авто с покрытием сохраняется.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50