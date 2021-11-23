Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 24 ноября 2021

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 ноября Симферополь и Севастополь частично останется без электричества из-за ремонтных работ энергетиков.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Евпаторийское шоссе, 3/1-83/1 (нечет)

Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89

ул. Ким, 2-18 (чет), 35

пер. Персиковый, 1-18

пер. Кимовский, 2-8 (чет), 9-13 (нечет)

ул. Ракетная 6-26 (чет), 1/83-17 (нечет)

ул. Хромченко 10-22 (чет), 7-23/5 (нечет)

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Евпаторийский, 8, 19

пер. Сторожевой, 3/4

ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет)

ул. Суходольная, 80-100 (чет)

ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет)

ул. Джанкойская, 85-105

ул. Ларионова 65-101 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Актюбинская 40-44,37

ул. Кокчетавская 26-28,25

пр. Косогорный 21-а

ул. Маршала Бирюзова 40-42

с 10.00 до 15.00

с. Орловка: ул. Пионерская 2-12,1-23

с 9.00 до 17.00

ул. Большая Морская 14,18

ул. Одесская 11-17

ул. Дмитрия Ульянова 1

ул. Буденного 23-А,1-21,25-29

ул. Лагерная 26-А,34-А/1,30

ул. Чапаева 2-А,2-48,21/2,7-19

с 12.00 до 15.00

пр. Победы 30

с 9.00 до 17.00

пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Лазурная 2-30,1-27

с 8.00 до 17.00

село Оборонное: ул. Балашова 2-6(чет), 1-а,13-а,13-б,13-в,1-15(нечет),19, ул. Бассейная 4-14 (чет),14-а, 1-9(нечет),15-17(нечет),23, ул. Сельскохозяйственная 8-а,10-а,4-14(чет), 1-15 (нечет), шоссе Ялтинское 86, ТСН СНТ «Таврида»

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