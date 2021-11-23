Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 24 ноября 2021

Свет пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 ноября Симферополь и Севастополь частично останется без электричества из-за ремонтных работ энергетиков.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
Евпаторийское шоссе, 3/1-83/1 (нечет)
Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89
ул. Ким, 2-18 (чет), 35
пер. Персиковый, 1-18
пер. Кимовский, 2-8 (чет), 9-13 (нечет)
ул. Ракетная 6-26 (чет), 1/83-17 (нечет)
ул. Хромченко 10-22 (чет), 7-23/5 (нечет)
пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)
пер. Евпаторийский, 8, 19
пер. Сторожевой, 3/4
ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет)
ул. Суходольная, 80-100 (чет)
ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет)
ул. Джанкойская, 85-105
ул. Ларионова 65-101 (нечет)
ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул. Актюбинская 40-44,37
ул. Кокчетавская 26-28,25
пр. Косогорный 21-а
ул. Маршала Бирюзова 40-42
с 10.00 до 15.00
с. Орловка: ул. Пионерская 2-12,1-23
с 9.00 до 17.00
ул. Большая Морская 14,18
ул. Одесская 11-17
ул. Дмитрия Ульянова 1
ул. Буденного 23-А,1-21,25-29
ул. Лагерная 26-А,34-А/1,30
ул. Чапаева 2-А,2-48,21/2,7-19
с 12.00 до 15.00
пр. Победы 30
с 9.00 до 17.00
пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Лазурная 2-30,1-27
с 8.00 до 17.00
село Оборонное: ул. Балашова 2-6(чет), 1-а,13-а,13-б,13-в,1-15(нечет),19, ул. Бассейная 4-14 (чет),14-а, 1-9(нечет),15-17(нечет),23, ул. Сельскохозяйственная 8-а,10-а,4-14(чет), 1-15 (нечет), шоссе Ялтинское 86, ТСН СНТ «Таврида»
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