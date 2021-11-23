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Общество23 ноября 2021 13:12

Парковочные ограждения перед МКД в Симферополе могут снести

Специалистам предстоит выяснить законность установленных конструкций
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Ограждения перед одним из МКД в Симферополе могут снести. Фото: КИА

Ограждения перед одним из МКД в Симферополе могут снести. Фото: КИА

Парковочные ограждения, установленные перед одним из многоквартирных домов Симферополя, могут снести. Как пояснили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, если столбики у подъезда многоэтажки были установлены своевольно, без собрания жильцов, их демонтируют.

Ранее житель крымской решил отгородить подъезд многоэтажки от автомобилистов, которые парковали транспорт прямо под дверью дома. Мужчина разместил на территории ограничители, после чего продемонстрировал результат проделанной работы в соцсетях.

- Если участок под многоквартирным домом не сформирован, а также не было проведено собрание собственников жилья, на котором приняли соответствующее решение, то это неправомерные действия. Будет проведена проверка специальной комиссий, в случае выявления нарушений, конструкции демонтируют, - пояснили в администрации города.

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