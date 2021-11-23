В Госавтоинспекции предупредили водителей из-за сильного тумана

Чтобы не попасть в аварию, водителю нужно вести автомобиль со скоростью, не превышающей установленного ограничения

Из-за тумана сотрудники Госавтоинспекции МВД по Крыму предупредили водителей о внимательности во время управления транспортными средствами в условиях ограниченной видимости из-за тумана.

- Не превышайте установленную скорость, выбирайте безопасную дистанцию до других транспортных средств, снижайте скорость перед пешеходными переходами. Кроме того, лучше отказаться от обгона - это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости, - предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Чтобы не попасть в аварию, водителю нужно вести автомобиль со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

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