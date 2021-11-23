Синоптики рассказали о резком похолодании в Крыму в конце ноября

Из-за изменения температуры крымскую столицу 23 ноября накрыл густой туман Фото: Александра Тимощенко

В Крыму ожидается резкое похолодание из-за холодного фронта, сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального Гидрометцентра.

Из-за изменения температуры крымскую столицу 23 ноября накрыл густой туман. Начиная со среды, крымчан ожидают ночные заморозки – столбики термометра понизятся до отметки – 6 градусов, а дневная температура до конца недели составит +7 …+9.

- С пятницы погода будет постепенно улучшаться, но с воскресенья на полуострове вновь будет наблюдать антициклональный характер погоды, - добавили в Гидрометцентре.

Напомним, из-за сильного тумана сотрудники Госавтоинспекции МВД по Крыму предупредили водителей о внимательности во время управления транспортными средствами в условиях ограниченной видимости из-за тумана.

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