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Общество23 ноября 2021 14:14

Синоптики рассказали о резком похолодании в Крыму в конце ноября

Температура ночью будет опускать до -6 градусов
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Из-за изменения температуры крымскую столицу 23 ноября накрыл густой туман

Из-за изменения температуры крымскую столицу 23 ноября накрыл густой туман

Фото: Александра Тимощенко

В Крыму ожидается резкое похолодание из-за холодного фронта, сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального Гидрометцентра.

Из-за изменения температуры крымскую столицу 23 ноября накрыл густой туман. Начиная со среды, крымчан ожидают ночные заморозки – столбики термометра понизятся до отметки – 6 градусов, а дневная температура до конца недели составит +7 …+9.

- С пятницы погода будет постепенно улучшаться, но с воскресенья на полуострове вновь будет наблюдать антициклональный характер погоды, - добавили в Гидрометцентре.

Напомним, из-за сильного тумана сотрудники Госавтоинспекции МВД по Крыму предупредили водителей о внимательности во время управления транспортными средствами в условиях ограниченной видимости из-за тумана.

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