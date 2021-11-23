В Крыму состоялся открытый турнир по киокушинкай «Юный мастер»

В Крыму прошел открытый турнир по киокушинкай «Юный мастер». Фото: Крымская газета

Триста крымских бойцов, исповедующих японскую технику киокушин, приняли участие в открытом турнире «Юный мастер». На этих соревнованиях юные каратисты не только проверили свои силы перед новым соревновательным сезоном, но и обменялись накопленным опытом.

- Мы наблюдаем очень интересные, зрелищные поединки со множеством ярких моментов. Уже были и досрочные (так называемые чистые) победы, и абсолютно равные бои, когда исход решался либо с помощью дополнительной минуты, либо с помощью взвешивания. Были и неожиданные финалы, когда на последних секундах боя спортсмен вдруг собирает в кулак все оставшиеся силы, проводит атаку и выигрывает поединок, – цитирует Крымская газета президента Федерации киокушин РК Виталия Кошута.

Один из победителей турнира - Виталий Гапоненко, который оказался лучшим в категории до 45 килограммов среди спортсменов 12-13 лет. В этом году он успел побывать на крупном турнире в Бахчисарае и межрегиональных соревнованиях в Москве. Оба своих старта Виталий уверенно выиграл, победителем был избран и в финальном поединке.

Достойный результат показала еще одна спортсменка. Некоторые женские поединки проходят с еще большим азартом, чем мужские. Случается, что судьи не могут определить победителя, назначают дополнительные минуты и взвешивания.

- Очень тяжелый бой был. Я вела вначале, но потом что-то пошло не так. В итоге назначили взвешивание, после этого дали ещё одну дополнительную минуту. В какой-то момент я попала ей в голову. Сама не знаю, как это произошло. Я выкидывала удар за ударом и как-то непроизвольно попала точно в цель. И победила, – приводит СМИ слова участницы соревнований Галины Пинар.

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