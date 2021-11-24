Бахчисарай вошел в топ-10 популярных направлений отдыха в горах на Новый год

В Бахчисарае много красивых мест для отдыха. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022, выявили, где можно недорого отдохнуть в горах зимой.

Оказалось, что по уровню востребованности «золото» у Бахчисарая, «серебро» досталось Кисловодску, «бронза» у Пятигорска.

Десять популярных направлений отдыха в горах на Новый год (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):

Бахчисарай, 1121

Кисловодск, 830

Пятигорск, 724

Шерегеш, 2032

Красная Поляна, 2875

Банное, 1944

Пермь, 1360

Екатеринбург, 750

Сургут, 2200

Златоуст, 400

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