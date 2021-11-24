Бахчисарай вошел в топ-10 популярных направлений отдыха в горах на Новый год

В Бахчисарае много красивых мест для отдыха.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони жилья туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022, выявили, где можно недорого отдохнуть в горах зимой.
Оказалось, что по уровню востребованности «золото» у Бахчисарая, «серебро» досталось Кисловодску, «бронза» у Пятигорска.
Десять популярных направлений отдыха в горах на Новый год (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):
Бахчисарай, 1121
Кисловодск, 830
Пятигорск, 724
Шерегеш, 2032
Красная Поляна, 2875
Банное, 1944
Пермь, 1360
Екатеринбург, 750
Сургут, 2200
Златоуст, 400
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