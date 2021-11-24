Крымские киберспортсмены представят республику на «Играх будущего»

Если еще 2-3 года назад мало кто знал, что киберспорт существует, то сейчас о таких соревнованиях говорят повсюду Фото: "КП" Архив

Киберспорт в последние годы стал массовым движением, объединяющим миллионы людей. В России в 2023 году состоится первый международный турнир по инновационным технологичным видам спорта – «Игры будущего». Они объединят пять вселенных и 21 дисциплину: от игры в Dota2 до танцев с роботами.

- Международное движение игр разворачивается на стыке спорта, технологий, инноваций и образования. В основе всех спортивных дисциплин будут новейшие достижения науки и техники, - отметил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам президента РОО «Центр развития компьютерного спорта Республики Крым», «Игры будущего» внедряют принцип универсальности среди киберспортсменов, мотивируя их быть умными, сильными и сообразительными не только в игре.

Крымские киберспортсмены, играющие как в командах, так и самостоятельно, уже выразили готовность принять участие в турнире такого масштаба.

- Киберспорт меня привлекает равенством возможностей: любой желающий (вне зависимости от пола, возраста, происхождения) может реализовать себя в наиболее близкой ему дисциплине. «Игры будущего» – это показатель того, что отечественный киберспорт выходит на совершенно новый уровень. Я с радостью приму участие в турнире, если представится такая возможность, - рассказал киберспортсмен Владислав Кульшин («VirtuozZ»).

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