Вице-премьер крымского правительства Андрей Рюмшин подал в отставку

Фото: Архив "КП"

Первый вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин подал в отставку. Представление об освобождении его от должности поступило на рассмотрение Госсовета Крыма.

- Поступило представление принять отставку на основании поданного заявления по собственному желанию. Документ подписан главой республики, - сообщил первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс и добавил, что вопрос об отставке будет рассмотрен в понедельник на пленарном заседании.

Напомним, Андрей Рюмшин был назначен вице-премьером в октябре 2019 года, курирующим сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также водного хозяйства и ветеринарии. С октября 2016 года Рюмшин занимал должность министра сельского хозяйства.

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