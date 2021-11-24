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Общество24 ноября 2021 9:50

На Украине построят автостанции около двух пунктов пропуска в Крым

Около «Каланчака» и «Чонгара» появится аптечный пункт и помещение банка
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

На Украине планируют построить две автостанции, аптечный пункт и помещение банка на въезде в Крым - около пунктов пропуска «Каланчак» и «Чонгар».

- «Чонгар» уже на балансе нашего ведомства, и, конечно, он уже обслуживается. У нас есть еще задача обустроить тут аптечный пункт, помещение банка и автобусную станцию для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года, - сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины Ирина Верещук.

Также, по ее словам, сейчас решается вопрос о размещении автостанций, чтобы наладить автобусное сообщение. Украина планирует также закупить четыре электромобиля.

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