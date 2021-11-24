Крымские спасатели в районе горы Аю-Даг нашли женщину с трехлетним ребенком

Женщина с 3-х летним ребенком заблудилась в районе горы Аю-Даг. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вечером 23 ноября крымским спасателям поступило сообщение о том, что на Аю-Даге заблудилась женщина с трехлетним летним ребенком. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, пострадавшая повредила ногу, требовалась помощь специалистов.

На место отправилась группа спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе трех человек и сотрудники МЧС. Выяснилось, что девушка с ребенком вышла на прогулку, сбилась с пути и свернула на так называемую «ложную» тропу.

- В связи с наступлением темного времени суток было принято решение о наращивании поисковых сил. Для этого были привлечены спасатели Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек, - говорится в сообщении.

В течение 15 минут с женщиной был установлен голосовой контакт. В результате пострадавших обнаружили в районе юго-западной части плато Аю-Дага. Жительнице Гурзуфа оказали первую помощь, после чего вместе с ребенком эвакуировали к машине и отвези домой. От госпитализации девушка отказалась.

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