Специалисты проверят крымские отели на «звездность» после жалоб туристов

В Крыму начала работу комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности. Фото: пресс-служба Минкурортов РК

В Крыму начала работу комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности после жалоб туристов, сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

Выяснилось, что некоторые средства размещения не соответствуют заявленным категориям, в том числе не соответствуют по ряду требований и отдельные номера. Заключение о несоответствии гостиниц нормативным требованиям будет направлено в комиссию по апелляциям.

- Соответствие отеля заявленной категории - это гарантия получения ожидаемого перечня и качества услуг для гостя, залог комфортного и безопасного отдыха. При этом многие средства размещения не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне, - цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

По его словам, повышение качества сервиса и отдыха на полуострове - одна из приоритетных задач для Минкурортов Крыма и отрасли в целом. Уточняется, что классификацию средств размещения имеют право проводить только аккредитованные организации, узнать информацию о которых можно в Федеральном перечне туристских объектов.

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