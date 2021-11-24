В Карелии перевернулся туристический автобус со студентами из Севастополя

В Карелии в ДТП с автобусом пострадали шесть человек. Фото: пресс-служба МВД по Республике Карелия

Днем 24 ноября в Питкярантском районе Карелии опрокинулся туристический автобус, в нем находились более 30 человек. Как сообщили в пресс-службе карельского главка МВД России, пятерых пострадавших доставили в больницу.

- Установлено, что автобус «Кинг Лонг» двигался в сторону города Сортавала. При прохождении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движению кювет с последующим опрокидыванием, - уточнили в пресс-службе.

Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов - студенты Севастопольского государственного университета, которые приехали в Карелию на отдых, и сопровождающие.

Медпомощь потребовалась шести пассажирам, пять из которых доставлены в больницу.

54-летний водитель признаков опьянения не имел, водительское удостоверение соответствующей категории («Д») было в наличии.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины аварии.

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