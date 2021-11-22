Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 25 ноября 2021

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 ноября часть Симферополя и Севастополя останется без электричества из-за ремонтных работ, которые ведут энергетики.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Евпаторийское шоссе, 3/1-83/1 (нечет);

Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89;

ул. Ким, 2-18 (чет), 35; пер. Персиковый, 1-18;

пер. Кимовский, 2-8 (чет), 9-13 (нечет);

ул. Ракетная 6-26 (чет), 1/83-17 (нечет);

ул. Хромченко 10-22 (чет), 7-23/5 (нечет);

пер. Зелёный 6-34 (чет), 3-15 (нечет);

пер. Евпаторийский, 8, 19; пер. Сторожевой, 3/4;

ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет);

ул. Суходольная, 80-100 (чет);

ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет);

ул. Джанкойская, 85-105;

ул. Ларионова 65-101 (нечет);

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет);

ул. Миллера 2/10;

ул. Д. Ульянова 16-20 (чет), 1-11 (нечет);

ул. Ушакова 4-18 (чет), 15-17 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

с. Терновка: ул. Ленина 4-6,7-а,1-7; ул. Куйбышевская 2-26,1-29,1-А; ул. Подгорная 2-4,1-3; ул. Зеленая 42-А,24-60,13-А,15-49; ул. Солнечная 18,2-10,5-А,11-Б,9,11,1-3,16-А,14,5-15

с 9.00 до 17.00

ул. Супруна 8-А,10-А,14-А,10-Б,4,8,12-18

пр-т Античный 15-а

пос.1 отд. с/х Зол.балка: ул. Ахлестина4-28,3-27; ул. Лазурная 4-6

с 8.00 до 17.00

село Оборонное: ул. Балашова 2-6(чет), 1-а,13-а,13-б,13-в,1-15(нечет),19, ул. Бассейная 4-14 (чет),14-а, 1-9(нечет),15-17(нечет),23, ул. Сельскохозяйственная 8-а,10-а,4-14(чет), 1-15 (нечет), шоссе Ялтинское 86, ТСН СНТ «Таврида»

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