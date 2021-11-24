Под Симферополем высадят более 3 тысяч сеянцев ясеня в рамках акции «Сохраним лес»

Впервые Всероссийская акция «Сохраним лес» была проведена в России в 2019 году. Фото: сохранимлес.рф

26 ноября на территории Симферопольского лесничества высадят более 3 тысяч сеянцев ясеня зеленого на общей площади 1,0 га. Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Цель - привлечь внимание общества к охране и восстановлению лесов.

- За период проведения Акции в республике высажено около 600 тысяч саженцев и сеянцев. Минприроды Крыма приглашает всех неравнодушных граждан присоединяться к мероприятию, - говорится в сообщении.

Во время проведения акции будут соблюдаться все ограничительные меры, призванные не допустить распространение коронавирусной инфекции. Информация о местах проведения мероприятия и контакты организатора размещены на официальном сайте акции «Сохраним лес».

Точка сбора участников: Лесопарковое участковое лесничество, квартал 20, выдел 6. Съезд с трассы Симферополь - Николаевка на ул. Бахтли с. Дубки (время сбора 09.30).

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