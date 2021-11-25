Погода на 25 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: день пройдет без осадков

Температура воды в Черном море +12…14°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 ноября на Крымском полуострове пройдет без осадков. Сухую погоду обеспечивает область повышенного атмосферного давления.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 5-10 м/с., тепло до +9 …+11°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, прохладно, как и на всем полуострове, столбик термометра поднимется не выше +7°. Скорость северо-восточного ветра о скоростью 3-11 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории тепло до +3…+8°, скорость северо-восточного 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии столбик термометра опустится до +2…+6°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Солнечно.

В Джанкое заморозки до -2, днем всего +6°. Скорость северного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+5°, восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

Синоптики обещают, что в пятницу потеплеет на 2-3 градуса.

Вода в Черном море +12…14°.

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