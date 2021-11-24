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Здоровье24 ноября 2021 14:15

Крымские врачи борются не только с ковидом, но и с мифами о вакцинации

Прививка от Covid-19 - необходимость, так как альтернативного способа борьбы с вирусом пока нет
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Игорь Лукьянов, начальник ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

Игорь Лукьянов, начальник ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

Руководители одиннадцати ведущих медучреждений России 24 ноября опубликовали письмо, которое многих заставило задуматься о важности коллективной иммунизации от Covid-19. Медики предложили противникам вакцинации лично посетить «красные зоны» их больниц. Они надеются, что такая «экскурсия» может изменить отношение лидеров общественного мнения к прививкам.

- Пройти вакцинацию от коронавируса необходимо, потому что альтернативы борьбы с ковидом сегодня нет. Доказывать и говорить об этом людям нужно. Поддерживаю врачей, которые написали такое откровенное письмо. Возможно, это хороший и действенный метод, чтобы убедить граждан в необходимости вакцинироваться, - уверен Игорь Лукьянов, начальник ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн».

В числе 11 авторов письма, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

- Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что страшно, - заявил Проценко.

В практике Игоря Лукьянова были случаи, когда люди, начитавшись мифов о вакцинации, отказывались делать прививку.

- Те, кто сочиняют сказки про вакцины, чаще всего не только не имеют необходимого образования, но даже не знают где находится малый круг кровообращения и что такое иммуноглобулин класса G. Мне много раз приходилось развеивать мифы о вакцинации, рассказывать людям, как все обстоит на самом деле. Очень надеюсь, что после таких разговоров, они трезво посмотрели на ситуацию и прошли вакцинацию, - уверен Лукьянов.

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