Крымские врачи борются не только с ковидом, но и с мифами о вакцинации

Игорь Лукьянов, начальник ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

Руководители одиннадцати ведущих медучреждений России 24 ноября опубликовали письмо, которое многих заставило задуматься о важности коллективной иммунизации от Covid-19. Медики предложили противникам вакцинации лично посетить «красные зоны» их больниц. Они надеются, что такая «экскурсия» может изменить отношение лидеров общественного мнения к прививкам.

- Пройти вакцинацию от коронавируса необходимо, потому что альтернативы борьбы с ковидом сегодня нет. Доказывать и говорить об этом людям нужно. Поддерживаю врачей, которые написали такое откровенное письмо. Возможно, это хороший и действенный метод, чтобы убедить граждан в необходимости вакцинироваться, - уверен Игорь Лукьянов, начальник ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн».

В числе 11 авторов письма, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

- Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что страшно, - заявил Проценко.

В практике Игоря Лукьянова были случаи, когда люди, начитавшись мифов о вакцинации, отказывались делать прививку.

- Те, кто сочиняют сказки про вакцины, чаще всего не только не имеют необходимого образования, но даже не знают где находится малый круг кровообращения и что такое иммуноглобулин класса G. Мне много раз приходилось развеивать мифы о вакцинации, рассказывать людям, как все обстоит на самом деле. Очень надеюсь, что после таких разговоров, они трезво посмотрели на ситуацию и прошли вакцинацию, - уверен Лукьянов.

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