С 1 января в Крыму на 10% подорожает хлеб

Цены на остальную продукцию увеличатся на 1-3 рубля Фото: Архив "КП"

С 1 января в Крыму планируют увеличить стоимость хлеба. Об этом во время заседания Общественной палаты сообщил генеральный директор АО «Крымхлеб» Андрей Венжега.

По его словам, по сравнению с прошлым годом рост цен на сырье составил от 8% до 200%.

- Мы просим увеличить стоимость хлебных изделий в пределах 10% в связи с резким ростом цен на продукты питания, - отмечает гендиректор. - Случилось так, всего за 9 месяцев мы перевыполнили годовой план по прибыли, но в четвертом квартале ушли в минус по доходу. Сейчас ценой за хлеб мы не покрываем даже сырьевую себестоимость.

С начала следующего года добро-пшеничный и добро-ржаной хлеб, который стоил по 9 рублей, будет стоить 10 рублей. Цены на остальную продукцию увеличатся на 1-3 рубля.

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