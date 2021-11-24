Власти Украины распорядились рассмотреть снятие санкций с двух экс-депутатов Рады от Крыма

Кабмин Украины распорядился рассмотреть снятие санкций с двух бывших депутатов Рады от РК. Фото: Кабмин Украины/facebook

Кабин Украины распорядился рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос об исключении из санкционного списка двух бывших депутатов Верховной рады от Крыма. Соответствующее решение принято на заседании в среду.

- Утвердить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложение о внесении [изменений] в приложение к решению СНБО от 21 июня 2018 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», - говорится в тексте распоряжения.

Речь идет об исключении из санкционного списка двух экс-депутатов - Вергеля и Зайца, работавших в Раде VII созыва в 2010-2014 годах. Уточняется, что данное решение принято во исполнение постановлений Шестого апелляционного административного суда Украины, датированных нынешним годом.

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