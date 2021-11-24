Более чем у 400 крымских учеников выявили признаки агрессии

Признаки агрессии и суицидальные мысли выявили у 420 крымских учеников Фото: "КП" Архив

Специалисты выявили у 165 учащихся общеобразовательных школ и 255 обучающихся учреждений среднего профессионального образования признаки скрытого неблагополучия.

Как пишет КИА, у детей и подростков зафиксировали высокие показатели враждебности, агрессивности, суицидальных намерений, наличие проблем в отношениях со сверстниками. Такие результаты показало социально-психологическое тестирование, которое проводилось в 2020-2021 годах Министерством образования, науки и молодежи РК.

При этом при повторном тестировании количество выявленных учеников с признаками скрытого неблагополучия сократилось до 7 школьников и 27 учащихся СПО.

- С несовершеннолетними, попавшими в «группу риска», а также с их родителями проведена профилактическая, информационная, диагностическая работа, - приводит СМИ сообщение пресс-службы Министерства образования РК.

Кроме того, специалисты провели мониторинг соцсетей, которыми пользуются несовершеннолетние, привлекли их к занятиям в кружках и секциях по интересам, провели для них ряд акций и конкурсов.

С 20 сентября по 10 октября текущего года в общеобразовательных школах среди учащихся 8-11 классов было проведено аналогичное социально - психологическое тестирование. В настоящее время подводятся его итоги.

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