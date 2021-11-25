Появилось видео, как ребенка сбила машина на пешеходном переходе в Севастополе

ДТП случилось на пешеходном переходе. Фото: кадр видео Ирина Мальнева/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Вечером в городе-герое Севастополе мальчика на пешеходной «зебре» сбил легковой автомобиль. Видео дорожно-транспортного происшествия появилось в соцсети.

- Севастополь. Пешеходный переход на Степаняна. С ребенком все хорошо, мальчик отделался ушибами. Барышня-торопыга, которая была за рулем, пыталась уехать, но люди ее задержали. В свое оправдание она начала кричать, что ребенок бежал на «красный», - сообщила очевидец.

Пользователи соцсети живо отреагировала на видео.

- Перед этой «зеброй» нужно установить дополнительный светофор, потому что многие авто не успевают проехать этот длинный участок до начала «зеленого» для пешеходов, хотя начинают проезд на «зеленый». Знающие водители останавливаются, а новички или приезжие «топят» до конца, так как у них был разрешающий движение светофор, - такое экспертное мнение появилось в комментариях.

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