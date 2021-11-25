ЦУР – инструмент эффективной коммуникации крымчан и власти

В рамках поддержки проекта «Формирование комфортной городской среды» ЦУР провел конкурс для блогеров «UrbanБлогер». Фото: ЦУР Республики Крым/VK

Год назад в Симферополе открылся Центр управления регионом (ЦУР) Республики Крым, который занимается обработкой поступающих от крымчан обращений, контролирует качество оказания муниципальных услуг и анализирует эффективность работы органов власти.

За год работы сотрудники центра обработали 62 тысячи 976 обращений от жителей полуострова. В топ-5 тем вошли: ЖКХ (11 682), дороги (10 309), благоустройство (9729), социальное обслуживание и защита (8600), здравоохранение/медицина (4827).

В настоящий момент ЦУР работает над сокращением сроков ответа на поступающие обращения в соцсетях. Среднее время ожидания пока составляет 4 часа 43 минуты. Для круглосуточной поддержки ЦУР РК запустил 6 чат-ботов: Инфопомощь ЧС Керчь, Инфопомощь ЧС Ялта, Социальные выплаты на детей 3-7 лет в РК, Вопрос главе Республики Крым, Стоп Covid Крым, Вакцинация в Республике Крым.

Специалисты центра проводят специальные исследования в области социального обслуживания, выплат пособий, здравоохранения, образования, занятости и безработицы. Результаты исследования направляют исполнительной власти для оптимизации работы. Также ЦУР провел 4 прямых эфира с блогерами и представителями министерств, организовал 2 флешмоба в соцсетях Крыма (ко Дню Любви, Семьи и Верности и ко Дню учителя). В рамках информационной поддержки проекта «Формирование комфортной городской среды» был проведет конкурс для блогеров «UrbanБлогер». В августе сотрудники ЦУР обеспечили сбор вопросов на «Прямую линию с главой РК».

За работой Центра управления регионом РК можно следить в VK, OK, Telegram и Instagram.

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