Количество зараженных коронавирусом в Крыму четвертый день идет на спад

Фото: Архив "КП"

В Крыму за минувшие сутки выявили 651 cлучай коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

С начала пандемии зафиксировано 116 844 положительных на Covid-19, 104 512 выздоровевших после перенесенного заболевания.

За сутки в лабораториях Крыма обследовали на коронавирус 5 484 человека.

Выздоровели за минувший день 649 человек, скончались 24 человека (3488 с начала пандемии).

Напомним, заведениям общественного питания в Крыму намерены разрешить работать ночью. Сейчас действует запрет на работу с 23.00 до 08.00. С 21 ноября в республике снижается суточный прирост инфицированных Covid-19. Но антиковидные ограничения продолжают действовать в регионе. С 25 октября допуск в общественные места в Крыму осуществляется при предъявлении QR-кодов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50