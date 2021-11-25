Количество зараженных коронавирусом в Крыму четвертый день идет на спад

Фото: Архив "КП"
В Крыму за минувшие сутки выявили 651 cлучай коронавируса, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
С начала пандемии зафиксировано 116 844 положительных на Covid-19, 104 512 выздоровевших после перенесенного заболевания.
За сутки в лабораториях Крыма обследовали на коронавирус 5 484 человека.
Выздоровели за минувший день 649 человек, скончались 24 человека (3488 с начала пандемии).
Напомним, заведениям общественного питания в Крыму намерены разрешить работать ночью. Сейчас действует запрет на работу с 23.00 до 08.00. С 21 ноября в республике снижается суточный прирост инфицированных Covid-19. Но антиковидные ограничения продолжают действовать в регионе. С 25 октября допуск в общественные места в Крыму осуществляется при предъявлении QR-кодов.
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