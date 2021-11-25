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Здоровье25 ноября 2021 9:27

В Крыму впервые проведена малоинвазивная операция по замене одного из клапанов сердца

Такой вид хирургического лечения - один из самых сложных в кардиохирургии
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Операция проведена на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра. Фото: Минздрав РК

Операция проведена на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра. Фото: Минздрав РК

В Республике Крым впервые проведена транскатетерная имплантация аортального клапана, то есть малоинвазивная операция по замене одного из клапанов сердца, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Оперативное вмешательство 84-летнему пациенту без надреза на грудной клетке и общего наркоза выполнено на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко».

- Операция проведена под руководством заведующего отделением рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Многопрофильной больницы № 2 (город Санкт-Петербург) Шлойдо Евгения. Специалист отметил, что, несмотря на определенные анатомические сложности, операция прошла успешно, - говорится в сообщении.

Транскатетерная имплантация аортального клапана показана пациентам с аортальным пороком и сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями. Подчеркивается, что такой вид хирургического лечения - один из самых сложных в кардиохирургии. Он применяется, когда стандартное «открытое» оперативное вмешательство не может быть проведено в силу возраста пациента, а также риска развития патологий.

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