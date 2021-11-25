Благоустройство площади имени Ленина в Симферополе завершится в конце 2021 года

Подрядчик обязался завершить благоустройство площади имени Ленина в Симферополе до конца года. Фото: Пресс-служба Регионального проектного офиса Крыма

Затянувшееся благоустройство площади имени Ленина в Симферополе обещают завершить до конца 2021 года. Такое обязательство взял на себя подрядчик, доложил главе Крыма Сергею Аксенову мэр столицы Валентин Демидов.

По его словам, это вполне осуществимая задача, так как работы на объекте находятся на финальной стадии.

- Подрядная организация взяла на себя обязательства закончить благоустройство до конца года. По сути, выполнены все работы, осталось только уложить покрытие на площади. Мы видим положительную динамику, я ежедневно на объекте, - сказал Демидов.

Он подчеркнул, что подрядная организация существенно увеличила производственные мощности на объекте.

Напомним, в настоящий момент завершаются работы по благоустройству на еще одной общественной территории города - площади имени Куйбышева. Рабочие заканчивают облицовку фонтана и устанавливают уличную мебель. По планам, финальный срок сдачи объекта - 1 декабря текущего года.

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