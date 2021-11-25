В Крыму могут продлить действие сертификата для переболевших Covid-19

В Крыму поддержали инициативу продлить действие сертификата для переболевших ковидом Фото: Архив "КП"

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила продлить действие сертификата для переболевших Covid-19 до года. В Крыму данную инициативу поддержали.

- Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода, - пояснила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

В Крыму поддержали идею продлить действие сертификата. Соответствующее решение посчитали научно обоснованным ввиду того, что перенесенное заболевание дает всю полноту иммунитета человеку.

- Приобретенный иммунитет сохраняется достаточное количество времени. Российские специалисты справедливо полагают, что те, кто переболел коронавирусом, могут считать себя условно защищенными на протяжении года, - пояснил главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главный врач ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» Владимир Мещеряков.

По его словам, такой вывод подкреплен научными данными: показатели повторной заболеваемости низкие. Мещеряков также подчеркнул, что более полноценно иммунный ответ дает организм человека, который перенес коронавирус.

- Вакцинация «Спутником лайт», спустя 6 месяцев после заболевания, вызывает ответную реакцию организма и значительно повышает уровень иммунитета в борьбе с коронавирусом, - заявил Владимир Мещеряков.

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