Жительницы Симферополя облили помоями припаркованные машины водителей

Фото: Черный Список Симферополь

В Симферополе в районе улицы Лермонтова жительницам многоквартирного дома настолько надоели водители, которые парковались в их дворе, что они решили наказать водителей. В качестве оружия две женщины выбрали помои.

Смесью из заварки кофе и чая они обливали каждую чужую машину, которая парковалась во дворе. Фото испорченных авто опубликовали в соцсетях.

- Симферополь: эти женщины обливают авто на Лермонтова, якобы во дворе их парковка, - пишут очевидцы в местных пабликах.

В посте также отметили, что таким образом они решили наказать автовладельцев за неправильную парковку. Возможно, машины перегораживали выход из двора.

В полиции отметили, что жалоб от автовладельцев пока не поступало.

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