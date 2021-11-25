Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 26 ноября 2021

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 ноября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электрической энергии, поэтому нельзя будет пользоваться микроволновками, фенами, телевизорами и прочей бытовой техникой. Неудобства, вызванные ремонтными работами, энергетики обещают компенсировать надежным электроснабжением в будущем.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Евпаторийское шоссе, 3/1-83/1 (нечет);

Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89;

ул. Ким, 2-18 (чет), 35

пер. Персиковый, 1-18;

пер. Кимовский, 2-8 (чет), 9-13 (нечет);

ул. Ракетная 6-26 (чет), 1/83-17 (нечет);

ул. Хромченко 10-22 (чет), 7-23/5 (нечет);

пер. Зелёный 6-34 (чет), 3-15 (нечет);

пер. Евпаторийский, 8, 19; пер. Сторожевой, 3/4;

ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет);

ул. Суходольная, 80-100 (чет);

ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет);

ул. Джанкойская, 85-105;

ул. Ларионова 65-101 (нечет);

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет);

ул. Миллера 2/10;

ул. Д. Ульянова 16-20 (чет), 1-11 (нечет);

ул. Ушакова 4-18 (чет), 15-17 (нечет)

ул. Бородина 28, 65

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

с. Терновка: ул. Балаклавская 30

с 9.00 до 14.00

Мекензиевы горы: ул. Авангардное шоссе 15-19,23-31; ул. Мищенко 4-16,21-А,5,17,23-27,39,51,55,29,1-3; ул. Путейская 2-А,2-8,10-48; ул. Миндальная 4,32-44,7,21-23,10,18-20,24,9,13,17-19; ул. Дорожная 2-30,5-7,11-13,17-19,23,27-31; ул. Лесная 2-6,1; ул. Центральная 6,20,26,30,34,40-42,29,33,53,1

ул. Щитовая 26-А/2,42-А,16-20,13/1,11-Б,31-А,17-А,23-А/1,3-А

ул. Парковая 18-А,2694-кад,2695-кад

с 9.00 до 17.00

ул. Очаковцев 60

ул. Кулакова 84,59

ул. Менжинского 33

с 09:00 до 17:00 часов

пос.1 отд. с/х Зол.балка: ул. Ахлестина4-28,3-27; ул. Лазурная 4-6

с 8.00 до 17.00

село Оборонное: ул. Балашова 2-6(чет), 1-а,13-а,13-б,13-в,1-15(нечет),19, ул. Бассейная 4-14 (чет),14-а, 1-9(нечет),15-17(нечет),23, ул. Сельскохозяйственная 8-а,10-а,4-14(чет), 1-15 (нечет), шоссе Ялтинское 86, ТСН СНТ «Таврида»

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