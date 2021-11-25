В Симферополе водителя автобуса уволили за хамство

В Симферополе водителя автобуса отстранили от работы за хамство Фото: Архив "КП"

В Симферополе от работы отстранен водитель общественного транспорта из-за неподобающего поведения, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов.

По его словам, нередко из-за хамства перевозчики привлекают водителей к дисциплинарной ответственности. Были случаи, когда водители из-за этого лишались работы.

- Была жалоба по одному из маршрутов в крымской столице. Там водитель по-хамски общался с пассажиром. Соответственно приняты меры – выговор и был отстранен. Других жалоб не поступало, - рассказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Симферополе возобновил работу автобусный маршрут №70. По нему будут ходить восемь транспортных средств с интервалом по 15-20 минут.

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