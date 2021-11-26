Погода на 26 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: сухо и воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 ноября на Крымском полуострове хозяйничает область повышенного атмосферного давления, поэтому день пройдет без осадков. Солнышка особо не будет. Везде и всюду хозяйничает переменная облачность. Ночью не обойдется без минусовых температур, в светлое время суток воздух прогреется до +15°.

- В Симферополе без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе без осадков. Днем юго-восточный ветер 10-15 м/с., тепло до +15°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +5…+10°. Скорость юго-восточного ветра скоростью 3-9 м/с. Дождь.

В Евпатории столбик термометра поднимется не выше +11°, скорость восточного ветра 3-5 м/с.

В Феодосии воздух прогреется до +12°, южный ветер разгонится до 5-7 м/с.

В Джанкое -3…+9°, скорость восточного ветра 2-5 м/с.

В Черноморском +4…+11°, юго-восточный ветер 4-7 м/с.

Вода в Черном море остыла до +11…14°.

Синоптики предупреждают, что в выходные атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди.

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