Юным симферопольцам предлагают сделать лучшую новогоднюю игрушку

В крымской столице с 25 ноября по 10 декабря 2021 года проводится конкурс «Лучшая новогодняя игрушка – 2022» Фото: Архив "КП"

Юным жителям Симферополя предлагают принять участие в конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка – 2022». Он пройдет с 25 ноября по 10 декабря 2021 года, сообщил директор МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

В конкурсе могут принять участие все желающие гости парка в возрастных категориях: 5-8 лет, 9-13 лет, 14-17 лет. Участники должны до 10 декабря своими руками изготовить украшение и представить его на рассмотрение конкурсной комиссии в администрацию Детского парка по адресу: город Симферополь, проспект Кирова, 51Г (одноэтажное помещение клубной работы). Часы работы: с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Победители конкурса по каждой номинации награждаются пригласительным билетом в зооуголок или на аттракционы парка. Подробную информацию о требованиях к работе и критериях ее оценки можно узнать на сайте пресс-службы администрации Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50