В протекающую по Симферополю речку сливают нечистоты

Крымские реки небезопасны для здоровья. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Cпециалисты ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обнародовали данные загрязнения поверхностных вод региона за минувший октябрь. Официальные данные гласят, что превышения концентраций азота нитритного выявлены в створах: реки Биюк-Карасу (0,7 км ниже Белогорска); реки Салгир (село Двуречье); водохранилища Партизанское (село Партизанское); реки Альма (село Почтовое); реки Малый Салгир (в черте Симферополя); реки Салгир ( 0,1 км ниже и на 7 км выше поселка городского типа ГРЭС); реки Дерекойка ( в черте Ялты и 0,5 км выше); реки Бельбек, село Фруктовое. Справочники же объясняют, что азотом нитратным водоемы «награждают» хозяйственно-бытовые и навозные стоки, промышленные предприятия, так же химическое вещество может появится в результате разложения белковых веществ.

В чем опасность азота нитритного для здоровья человека? Он вызывает гипоксию, слабость, тошноту, вредит почкам и сердцу, приводит к малокровию и снижению потенции, и т.д.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50