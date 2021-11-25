Психолог назвал метод, который поможет справиться с трудоголизмом

Иногда работа полностью поглощает человека и становится некоей зависимостью. Фото: Крымская газета

Трудоголизм может приводить к эмоциональному выгоранию, стрессу, курению и злоупотреблению алкоголем.

- Стремление к труду – важный фактор в развитии любой личности. Но, к сожалению, иногда работа полностью поглощает человека и становится некоей зависимостью. Можно даже заметить сопутствующую симптоматику – спад настроения, эмоциональные качели, стремление как-то себя занять, - цитирует Крымский журнал психолога Владислава Езина.

По мнению специалиста, причиной трудоголизма может стать страх столкнуться с проблемами, соревнование за награду или вовсе отсутствие личной жизни, интересов и дружеского круга общения. Помочь справиться с проблемой может тайм-менеджмент (технология организации времени и повышения эффективности его использования). Научившись правильно расходовать свои силы, можно понять, какие задачи являются наиболее важными. Благодаря этому человек не будут уходить в работу с головой.

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