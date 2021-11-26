В Крыму ищут женщину в зеленой куртке

Светлана Удовиченко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новый тревожный пост.

- Пропала Удовиченко (Кириленко) Светлана Ильинична, 80 лет (1941 года рождения) поселок городского типа Ленино, Ленинский район, - говорится в сообщении.

25 ноября пожилая женщина ушла из дома непонятно куда, поэтому встревоженные близкие обратились за помощью к волонтерам.

Приметы пропавшей: 155 сантиметров рост, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые короткие волосы.

Светлана Ильинична была одета в зеленую куртку и черные брюки.

Всех, кто располагает информацией о пенсионерке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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