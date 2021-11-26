Суточный прирост заболевших коронавирусом в Крыму продолжает медленно снижаться

Смертность от коронавируса остается высокой. Фото: Архив КП.

Снижение суточного прироста заболевших коронавирусом продолжают фиксировать в Крыму. За минувшие сутки Covid-19 заболели 618 человек. Таким образом количество заболевших с начала пандемии составило 117 462 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

При этом смертность от коронавируса остается стабильно высокой. За сутки вирус унес жизни еще 23 человек в Крыму.

С выздоровлением выписаны 617 человек, выздоровевших за весь период – 105 129.

За сутки лаборатории республики провели 6 448 исследований на Covid-19.

В Крыму продолжается активная кампания по вакцинации. Без прививочного сертификата и QR-кодов запрещено посещение общественных мест.

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