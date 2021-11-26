Крымский адвокат, экс-полицейский и посредники предстанут перед судом за взятки

Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки Фото: Архив "КП"

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовным делам против бывшего врио замначальника следственного отдела ялтинского управления МВД, адвоката Адвокатской палаты Крыма и еще двух жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Один из обвиняемых, будучи работником правоохранительных органов, получил взятку в размере 100 тысяч долларов США через посредника - адвоката Адвокатской палаты РК. Так экс-полицейский был вознагражден за отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками в Ялте. Он же получил вятки на общую сумму более 400 тысяч рублей за назначение почерковедческих экспертиз и вынесение решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Нарушители были задержаны при передаче денег. В ходе следствия бывший сотрудник правоохранительных органов признал свою вину в совершении преступлений. Против задержанных возбуждены уголовные дела, которые направлены в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

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