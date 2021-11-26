На следующей неделе глава Крыма оценит качество работы глав администраций

9 декабря Сергей Аксенов в прямом эфире оценит качество работы глав администраций. Фото: пресс-служба правительства РК

На следующей неделе будут оценена работа органов республиканской и муниципальной власти с точки зрения выполнения поручений. Об этом во время совещания по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства в РК сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Рабочее совещание запланировано на 9 декабря.

Уточняется, что будет проведен анализ причин переноса сроков выполнения данных ранее поручений.

- 9 декабря будет итоговое совещание, где будут подведены итоги и можно будет дать оценку органам республиканской и муниципальной власти с точки зрения выполнения поручений, - сообщил глава республики.

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