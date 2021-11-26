Чиновник из Севастополя брал взятки ремонтом квартир

Экс-замдиректора горздрава Севастополя задержали по подозрению во взятке Фото: Архив "КП"

Следком РФ возбудил уголовное дело против бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения города Севастополя. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, чиновник подозревается во взяточничестве.

- Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения города Севастополя. Органами следствия он подозревается в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере (пункты «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ), - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года чиновник во время встречи с представителем строительной фирмы, которая занималась ремонтом местного медучреждения, предложил оказать услугу в виде ремонта его квартиры. Стоимость работ оценивалась в 500 тысяч рублей.

- За это подозреваемый пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением. В случае отказа он грозился препятствовать работе фирмы в Севастополе путем дачи указаний подведомственным ему госучреждениям не заключать с ней контракты, - сообщается в пресс-релизе.

В итоге в марте 2020 года между ГБУЗС «МИАЦ» и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней для пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения.

Должностное лицо было задержано 25 ноября. В ходе обыска у чиновника изъяли предметы и документы, представляющие интерес для следствия, которое теперь готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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