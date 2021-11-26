Крымский филолог объяснил, как происходит изменение литературных норм

Крымский филолог пояснил, почему русский язык стремительно изменяется. Фото: Крымская газета

Язык, на котором общаются современные подростки в соцсетях и мессенджерах, все больше выходит из-под контроля и начинает диктовать словесную моду.

- Любой язык под воздействием внешних факторов изменяется. Один из таких факторов - экономия речевых усилий. Но говорить, что подростки создали свой, электронный язык, при использовании которого важнее изображение, чем словесная информация, не совсем правильно, - цитирует Крымская газета кандидата филологических наук, доцента кафедры русского, славянского и общего языкознания Института филологии КФУ имени В. И. Вернадского Романа Забашту.

По его словам, некоторые филологи всерьез говорят, что необходимо озаботиться расширением словарного запаса современного поколения, так как уровень владения родным языком у многих подростков едва достигает базового.

- Наши опасения вполне понятны: есть система норм русского литературного языка, и любому человеку, оканчивающему среднюю школу, следовало бы овладеть этой системой. Но не потому, что учителя и филологи этого требуют, а потому, что владение литературным языком дает человеку большие, вполне прагматичные возможности, например, для получения образования, для карьеры, - подчеркнул Забашта.

Он добавил, что процесс заимствования большого количества новых слов неминуемо приводит к изменению литературных норм. А цель филологов – предложить единые правила написания новых слов, позволяющие избежать вариативности на письме.

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