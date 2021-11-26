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Общество26 ноября 2021 14:05

В Симферополе 27 ноября перекроют улицу Залесскую

Ограничения не коснутся работы общественного транспорта
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Для проезда временно перекроют одну из улиц Симферополя

Для проезда временно перекроют одну из улиц Симферополя

Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 06.00 часов 27 ноября до 22.00 часов 1 декабря перекроют движение для автомобилистов на улице Залесская, сообщили в пресс-службе местной администрации. Ограничения не коснутся работы общественного транспорта.

Уточняется, что недоступен для проезда будет участок от улицы Севастопольская до улицы 60 лет Октября в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.

- Ограничения касаются транзитного движения транспортных средств. Они не коснуться городского общественного транспорта, автотранспортных средств специализированных и коммунальных служб, а также будет обеспечен пропуск автотранспортных средств жителей района, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей крымской столицы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и минимизировать передвижение по улице Залесская.

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