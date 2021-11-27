Погода на 27 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: нагрянули дожди и сильный ветер

В Крым пришло ненастье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 ноября на Крымском полуострове испортится погода. Синоптики Крымского гидрометеоцентра обещают дожди и штормовой ветер.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Юго-западный ветер до 25 м/с. Днем воздух прогреется до +13...+15°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Днем юго-западный ветер 15-20 м/с., столбик термометра покажет +15…+17°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +11…+15°. Скорость юго-западного ветра 10-21 м/с. Дождь. Переменная облачность.

В Евпатории воздух прогреется до +11…+15°, скорость юго-западного ветра 10-21 м/с.

Дождь. Переменная облачность.

Керчь порадует теплом до 15° и юго-западным ветром 8-17 м/с. Дождь. Переменная облачность.

В Феодосии воздух прогреется до +12…+15°, юго-западный ветер разгонится до 9-17 м/с. Дождь. Переменная облачность.

В Джанкое +7…+16°, скорость юго-западного ветра 8-17 м/с. Дождь. Переменная облачность.

В Черноморском +11…+14°, юго-западный ветер 7-20 м/с. Дождь. Переменная облачность.

Вода в Черном море +10…14°.

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