За последние сутки в Крыму выявили 513 заболевших коронавирусом

Количество выздоровевших за сутки составляет 479 человек. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму выявили 513 новых заболевших коронавирусом. Так, по данным регионального Минздрава, заболеваемость COVID-19 снижается.

- За 27 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 513 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 118 549 положительных на COVID-19, – отметили в пресс-службе.

Всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, было обследовано 6 102 человека. Всего за весь период пандемии выздоровело - 106 180. Количество выздоровевших за сутки составляет 479 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50