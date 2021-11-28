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Общество28 ноября 2021 8:00

Специалисты «Воды Крыма» сократили потери воды в сетях Симферополя на 10 тысяч кубометров

Для этого пришлось переложить 30 километров сетей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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В среднем по всему полуострову потери воды в сетях составляют больше 50%

В среднем по всему полуострову потери воды в сетях составляют больше 50%

Фото: Архив "КП"

Специалисты госпредприятия «Вода Крыма» сократили суточные потери в Симферополе на 10 тысяч кубометров. Как сообщил генеральный директор предприятия Максим Новак, это произошло благодаря тому, что они переложили 30 километров сетей.

- У нас несколько источников финансирования – это республиканский бюджет, это федеральный бюджет и даже средства резервного фонда, за счет которых мы сейчас в Симферополе перекладываем. Уже переложили около 30 км сетей, что нам позволит тысяч на 10 минимум в сутки сэкономить потери воды. На 2022, на 2023 годы уже понятны объекты, понятны проекты, мы готовы и будем продолжать эти работы, - отметил Новак в эфире телеканала «Миллет».

В среднем по всему полуострову потери воды в сетях составляют больше 50%. Но в каждом регионе своя ситуация. Например, в Феодосии потери воды составляют всего 30%, а в Ленинском районе достигают 70%.

- Наша главная задача – в течение трех лет снизить процент потерь с 50% хотя бы до 20%. Это цель, которая нам поставлена, и мы будем к ней стремиться, мы обязаны эту цель реализовать, - добавил гендиректор.

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