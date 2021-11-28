В Симферополе для водителей автобусов установили «ловушки»

Чтобы проехать на проспект Победы, автомобилистам приходится ломать препятствия. Фото: Соцсети

Водителям автобусов № 7 и № 8 в Симферополе стало невозможно выехать на проспект Победы с улицы 51 Армии. Как сообщили пользователи соцсетей, дорожники установили на повороте «ловушку» из столбиков.

Во время ремонта дорог работники дорожных служб поставили ограничительные столбики прямо на повороте с улицы 51 Армии, что сильно затрудняет движение крупногабаритного транспорта.

Поэтому, чтобы проехать на проспект Победы, автомобилистам приходится ломать препятствия.

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