В Керчи по подозрению в систематических взятках задержали бывшего чиновника

Все уголовные дела были возбуждены по статьям о подделке документов и взятках. Фото: Архив "КП"

В Крыму по подозрению в получении взяток задержали бывшего начальника Управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

- Следственным отделом по Керчи ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю на основании результатов оперативно-разыскной деятельности службы в Керчи республиканскими УФСБ во взаимодействии с УЭБиПК МВД возбуждены уголовные дела в отношении недавно уволенного начальника управления администрации Керчи Сергея Органова, также занимавшего должность заместителя главы администрации, курирующего строительство на территории города в рамках федеральной целевой программы, а также за счет средств из резервного фонда президента России. Стоимость контрактов исчисляется миллиардами рублей, - передает сообщение собеседника информагентство.

Источник также добавил, что чиновник регулярно получал деньги за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ. Все полученное имущество после преступлений оформлял на своих родственников и близких людей.

- Чиновник в своем окружении бравировал связями в правоохранительных органах разного уровня и считал, что его действия останутся безнаказанными, - добавил собеседник.

Все уголовные дела были возбуждены по статьям о подделке документов и взятках.

Напомним, в конце июля бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин покинул пост по собственному желанию. Его уход многие связывали с состоянием его здоровья. Спустя несколько месяцев 30 сентября на должность главы администрации города пришел Святослав Брусаков.

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