Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 ноября 2021 14:11

Из-за погодных условий в Симферополе ввели режим повышенной готовности

Синоптики прогнозируют сильный дождь и шквалистый ветер
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий(0)
В конце ноября возможен мокрый снег.

В конце ноября возможен мокрый снег.

Фото: Архив "КП"

Из-за дождя и сильного ветра власти Симферополя ввели режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе крымской столицы.

- Содержать в готовности автомобильную технику и иную специализированную технику, оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных ЧС, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев, - отметили в пресс-службе

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50