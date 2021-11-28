Из-за погодных условий в Симферополе ввели режим повышенной готовности

В конце ноября возможен мокрый снег. Фото: Архив "КП"

Из-за дождя и сильного ветра власти Симферополя ввели режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе крымской столицы.

- Содержать в готовности автомобильную технику и иную специализированную технику, оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных ЧС, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев, - отметили в пресс-службе

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