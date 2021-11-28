Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 29 ноября 2021

На полуострове приводят в порядок электросети.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 ноября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электрической энергии. Временно нельзя будет пользоваться телевизорами, утюгами и фенами из-за ремонта электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
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ул. Ким, 2-18 (чет), 35
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ул. Ракетная 6-26 (чет), 1/83-17 (нечет)
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СЕВАСТОПОЛЬ
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