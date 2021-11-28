Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 29 ноября 2021

На полуострове приводят в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 ноября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электрической энергии. Временно нельзя будет пользоваться телевизорами, утюгами и фенами из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Евпаторийское шоссе, 3/1-83/1 (нечет)

Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89

ул. Ким, 2-18 (чет), 35

пер. Персиковый, 1-18

пер. Кимовский, 2-8 (чет), 9-13 (нечет)

ул. Ракетная 6-26 (чет), 1/83-17 (нечет)

ул. Хромченко 10-22 (чет), 7-23/5 (нечет)

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Евпаторийский, 8, 19

пер. Сторожевой, 3/4

ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет);

ул. Суходольная, 80-100 (чет)

ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет)

ул. Джанкойская, 85-105

ул. Ларионова 65-101 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Миллера 2/10

ул. Д. Ульянова 16-20 (чет), 1-11 (нечет)

ул. Ушакова 4-18 (чет), 15-17 (нечет)

ул. Бородина 28, 65

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Волынская 24-1,2-30,11-21

ул. Героев Севастополя 54,58-60,84-86

ул. Карла Либкнехта 49,55

ул. Комсомольская 86

ул. Матроса Кошки 8

ул. Гармаша 90-92,111-117

ул. Островского 73-75

ул. Дубинина 4,9-11

ул. Инкерманская 1-5

ул. Коли Пищенко 19

ул. Красносельского 7

ул. Одинцова 2-А,2-4,1-11

ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А,17-19

с 9.00 до 16.00

пер. Водосточный 2-А,2-4,1-а,1

про. Средний 4,5

ул. Громова 22-а,22-40,11-21

ул. Лодочная 4-14,3-5

ул. Михайловская 6,1

ул. Парусная

ул. Пьянзина 18-22,26-50,13-А,13-29

с 9.00 до 13.00

с. Любимовка: ул. 2 линия 40/1,40/4,40/2,16-32; ул. Федоровская 108-128,85-125;

про. Хуторской 2-14,18-22,1-19,29,35-37; ул. 1 линия 2-14,32; проезд Федоровский 4-А,6,16,1-9, 10,24,23,2-4,8-24,9-23; туп Федоровский 3-а,3; ул. Летчика Авдеева 106-114,118

с 9.00 до 12.00

пер. Сладкова 18/1,2-16,1-23

пр. Гагарина 17-В

ул. Глухова 2-24

ул. Зои Космодемьянской 26/2,28-44,45-63

ул. Краснодонцев 2-48,50-70,75-а,1-75

ул. Лизы Чайкиной 2-28,52-72,1-91

ул. Меньшикова 2-80,17-б,17

ул. Сладкова 12/2,4,18,1-33

ул. Уральская 26-40,33-А,19-33

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