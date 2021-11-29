В Крыму бесследно исчез 46-летний мужчина в белых кроссовках

Александр Пятин/ Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Севастополя.

- Помогите найти человека. Пропал Пятин Александр Николаевич, 46 лет (1975 года рождения), город Севастополь, - сообщают поисковики, отмечая, что уже больше недели, с 20 ноября 2021 года родные ничего не знают о нем.

Приметы Александра Пятина: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, серые глаза и русые волосы.

Пропавший был одет в черную куртку, зеленый свитер, темно-серые брюки и белые кроссовки.

Информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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