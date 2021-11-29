В Ялте задержали двух подростов, разбирающих чужие мопеды на запчасти

В Ялте два подростка развлекались, воруя чужие мопеды Фото: Архив "КП"

В Ялте правоохранители задержали двух подростков 15 и 16 лет, которые воровали чужие двухколесные транспортные средства, оставленные без присмотра. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Молодые люди признались в содеянном, пояснив, что мопеды воровали ради забавы, некоторые перекрашивали, а некоторые разбирали на запчасти.

- Против родителей несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы.

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