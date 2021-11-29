В Северо-Крымском канале увеличились потери воды

Северо-Крымский канал. Фото: Архив КП

Потери воды при нынешних условиях работы Северо-Крымского канала возросли до 30%. Об этом КП сообщила заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Елена Тимошик. По ее словам, причиной потерь и падения КПД гидротехнического сооружения стали малые объемы транспортировки воды.

- В нынешних условиях работы Северо-Крымского канала при малых объемах и низких горизонтах воды в канале осредненный КПД составил 0,7, потери воды возросли до 30 %, - сообщила Тимошик.

При этом ранее, при эксплуатации канала в рабочем режиме, близком к проектному, его КПД составлял 0,8 - 0,82, а потери воды, подаваемой потребителям не превышали 20 %. Это считалось экономически оправданной величиной потерь и соответствовало нормативам, отметила замглавы Госкомводхоза.

Напомним, в Крыму ведется строительство тракта водоподачи, благодаря которому вода из подземных водозаборов будет подаваться потребителям восточной части полуострова по системе трубопроводов, минуя Северо-Крымский канал. А освободившаяся вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ будет направлена на орошение сельскохозяйственных земель Белогорского, Нижнегорского, Советского, Кировского и Ленинского районов. Это позволит увеличить использование орошаемых земель на площади до 20 тысяч гектар, сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации.

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